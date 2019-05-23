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«Кредобанк» профінансував
будівництво найбільшого в...

«Кредобанк» профінансував будівництво найбільшого в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 14:01

«Кредобанк» профінансував будівництво найбільшого в...

Пропонуємо до обговорення:
«Кредобанк» профінансував будівництво найбільшого у Східній Європі заводу з виробництва картопляного крохмалю, який у червні на Чернігівщині ввело в експлуатацію Приватне багатопрофільне підприємство «ВИМАЛ». Загальна сума фінансування перевищила 26,6 мільйона гривень.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 14:01

Хоть одна приятная новость. Надеюсь он уже работает.
blueiceua
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