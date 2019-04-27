Планування відпустки треба починати одразу після закінчення попередньої.
Дивися повний текст ФГВФО дав поради, як заощадити на відпустку.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 18 чер, 2019 14:04
ФГВФО дав поради, як заощадити на відпустку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ФГВФО дав поради, як заощадити на відпустку.
Додано: Вів 18 чер, 2019 14:05
А хто б їм порадив не розпродувати за мізер активи злодійських банків?
Зараз переглядають цей форум: safonovstanislav і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|