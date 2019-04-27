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ФГВФО дав поради, як
заощадити на відпустку

ФГВФО дав поради, як заощадити на відпустку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 14:04

ФГВФО дав поради, як заощадити на відпустку

Пропонуємо до обговорення:
Планування відпустки треба починати одразу після закінчення попередньої.

Дивися повний текст ФГВФО дав поради, як заощадити на відпустку.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 14:05

А хто б їм порадив не розпродувати за мізер активи злодійських банків?
igorbuda52
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 16:07

список циничных советов
papazina
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 21:55

Если работаешь и получаешь среднюю украинскую з/п (а это реально 5-6 т грн), то даже откладывая все 11 месяцев десятину от з/п, накопишь огромаднейшую сумму, которой с лихвой хватает на то, чтобы две недели проваляться на диване, пару раз повести ребятенка в парк на аттракционы и в качестве хобби смастырить и поцепить на стенку полочку или ящик в столе отремонтировать. Еще пару тысяч - в заначку, предвидя непредвиденные расходы. На большее просто не хватит. И дальше - снова на работу.
"Этот стон у них песней зовется - то бурлаки идут бечевой".
hklapanov
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 22:02

Цинізм просто зашкалює.
Краще нехай розповість, куди зникають заощадження вкладників ліквідованих банків і чому активи продаються з дисконтом 98 %.
allagaydamaka
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 10:41

  hklapanov написав:Если работаешь и получаешь среднюю украинскую з/п (а это реально 5-6 т грн)


Надеюсь, это у ботов-всепропальщиков такая средняя зарплата
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
titanik
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 11:37

Все правильно говорит, прописные истины: откладывать хоть немного, не совершать импульсивных и не нужных покупок.
А отчего негатив то в комментах?
kronastius
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 11:43

titanik

Говорите боты-всепропальщики .... ну-ну. Очки розовые снимите и оглянитесь. Шоры ныне не в моде.
сова
 
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