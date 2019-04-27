Планування відпустки треба починати одразу після закінчення попередньої.
Дивися повний текст ФГВФО дав поради, як заощадити на відпустку.
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Додано: Вів 18 чер, 2019 14:04
ФГВФО дав поради, як заощадити на відпустку
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Дивися повний текст ФГВФО дав поради, як заощадити на відпустку.
Додано: Вів 18 чер, 2019 14:05
А хто б їм порадив не розпродувати за мізер активи злодійських банків?
Додано: Вів 18 чер, 2019 21:55
Если работаешь и получаешь среднюю украинскую з/п (а это реально 5-6 т грн), то даже откладывая все 11 месяцев десятину от з/п, накопишь огромаднейшую сумму, которой с лихвой хватает на то, чтобы две недели проваляться на диване, пару раз повести ребятенка в парк на аттракционы и в качестве хобби смастырить и поцепить на стенку полочку или ящик в столе отремонтировать. Еще пару тысяч - в заначку, предвидя непредвиденные расходы. На большее просто не хватит. И дальше - снова на работу.
"Этот стон у них песней зовется - то бурлаки идут бечевой".
Додано: Вів 18 чер, 2019 22:02
Цинізм просто зашкалює.
Краще нехай розповість, куди зникають заощадження вкладників ліквідованих банків і чому активи продаються з дисконтом 98 %.
Додано: Сер 19 чер, 2019 10:41
Надеюсь, это у ботов-всепропальщиков такая средняя зарплата
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
Додано: Сер 19 чер, 2019 11:37
Все правильно говорит, прописные истины: откладывать хоть немного, не совершать импульсивных и не нужных покупок.
А отчего негатив то в комментах?
Додано: Сер 19 чер, 2019 11:43
titanik
Говорите боты-всепропальщики .... ну-ну. Очки розовые снимите и оглянитесь. Шоры ныне не в моде.
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