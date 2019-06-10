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Deutsche Bank планує
створити «поганий банк»

Deutsche Bank планує створити «поганий банк»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 14:09

Deutsche Bank планує створити «поганий банк»

Пропонуємо до обговорення:
Deutsche Bank, найбільший у Німеччині банк, планує створити так званий «поганий банк», якому мають передати кредити на загальну суму у близько 50 мільярдів євро в межах фінансового оздоровлення.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 14:09

Тобто, поганий банк створює ще поганіший.
igorbuda52
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 14:13

Смешно.
"Deutsche Bank" и есть «поганий банк»
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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