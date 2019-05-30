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В Європі з’явився новий
лоукост перевізник – BlaBlaBus

В Європі з’явився новий лоукост перевізник – BlaBlaBus
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 15:20

В Європі з’явився новий лоукост перевізник – BlaBlaBus

Пропонуємо до обговорення:
На європейському ринку автобусних перевезень з’явився новий лоукост перевізник – BlaBlaBus. Засновником компанії є відомий сервіс для пошуку попутників – BlaBlaCar. Свій перший рейс компанія здійснила 11 червня 2019 року.

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