|
|
В Європі з’явився новий лоукост перевізник – BlaBlaBus
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 18 чер, 2019 15:20
Пропонуємо до обговорення:
На європейському ринку автобусних перевезень з’явився новий лоукост перевізник – BlaBlaBus. Засновником компанії є відомий сервіс для пошуку попутників – BlaBlaCar. Свій перший рейс компанія здійснила 11 червня 2019 року.
Дивися повний текст В Європі з’явився новий лоукост перевізник – BlaBlaBus
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89365
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 18 чер, 2019 15:20
Это круто! А то Фликсбас начал как-то активно двигать цены вверх. Монополия разрушается
-
ALexxxS
-
-
- Повідомлень: 791
- З нами з: 23.04.10
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 220 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему