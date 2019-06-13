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В Україні подорожчала реєстрація патентів і торгових марок
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 18 чер, 2019 15:23
Пропонуємо до обговорення:
В Україні збільшили вартість реєстрації об'єктів інтелектуальної власності.
Дивися повний текст В Україні подорожчала реєстрація патентів і торгових марок
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Додано: Вів 18 чер, 2019 15:23
А продление торговой марки?
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