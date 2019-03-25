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Суд звільнив частину
підприємців від сплати ЄСВ

Суд звільнив частину підприємців від сплати ЄСВ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 16:14

Суд звільнив частину підприємців від сплати ЄСВ

Пропонуємо до обговорення:
Кіровоградський окружний адміністративний суд прийняв рішення звільнити підприємців-спрощенців (ФОП), які не отримують дохід, від обов'язкової сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ), який становить 918,06 грн на місяць. Про це йдеться в рішенні суду №340/453/19.

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