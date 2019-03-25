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Суд звільнив частину підприємців від сплати ЄСВ
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Додано: Вів 18 чер, 2019 16:14
Пропонуємо до обговорення:
Кіровоградський окружний адміністративний суд прийняв рішення звільнити підприємців-спрощенців (ФОП), які не отримують дохід, від обов'язкової сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ), який становить 918,06 грн на місяць. Про це йдеться в рішенні суду №340/453/19.
Дивися повний текст Суд звільнив частину підприємців від сплати ЄСВ
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Додано: Вів 18 чер, 2019 16:14
Не мог этот предприниматель находиться на упрощенной системе налогообложения, и при этом не подавая отчетности и не подавая заявлений на новые периоди упрощенной системы. Дело в том что до 2011 года "упрощенка" регулировалась Указами, а с 2011 года уже НК. А посему он по НК был на общей системе и обязан платить ЕСВ. А судья не углублялся в вопрос .
Стаття 299. Порядок реєстрації та анулювання реєстрації платників єдиного податку
299.3. У разі відсутності визначених цим Кодексом підстав для відмови у реєстрації суб’єкта господарювання як платника єдиного податку контролюючий орган зобов’язаний протягом двох робочих днів від дати надходження заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування зареєструвати таку особу платником єдиного податку.
То есть , при вступление в действие Налогового кодекса (НК) он был минимум еще один раз написать заявление на применение упрощенной системы.
Если налоговая не обжалует это решение, то пусть все увольняются с работы.
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prilepskiy
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Додано: Вів 18 чер, 2019 17:50
Какой то бредовый хаос написан.
ФОП якобы хрен знает сколько лет в спящем состоянии якобы на упрощенной системе.
Такого не бывает в природе.
А если почитать решение суда в оригинале вообще все непонятно.
В 1997 году чудак зарегистрировался как ФОП, выбрал упрощенку, но в том же 1997 году решил закрыться и подал соответствующее заявление тогда в налоговую, непонятно, что от него хотели.
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freeze
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Додано: Вів 18 чер, 2019 22:44
До не столь давнего времени каждый год надо было заново подавать заявку на упрощенную систему. Если не успел подать до какого-то числа, то переводили на общую, даже если у тебя все время был доход и ты исправно платил налог. В связи с этим в налоговой в декабре-январе были толпы страждущих и огромные очереди.
Даже после того, как этот маразм отменили, все равно нужно платить налог и/или подавать пустышки, чтобы оставаться на едином налоге. Иначе со следующего же квартала переводят на общую систему.
Так что действительно, какое-то бредовое решение.
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Додано: Чет 20 чер, 2019 09:37
Судью нужно уволить и уволить всех юристов с ГУ как может ПП на упрощенке не подавать отчеты и не платить единий податок . его за рост боргу анулируют за полгода как платника единого налога. Судья лох повелся на бред ппшника
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sersa78
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