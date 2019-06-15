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Компанія Facebook представила
власну криптовалюту

Компанія Facebook представила власну криптовалюту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 16:56

Компанія Facebook представила власну криптовалюту

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Facebook представила власну криптовалюту Libra.

Дивися повний текст Компанія Facebook представила власну криптовалюту.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 16:56

"Новая валюта БУДЕТ обеспечена реальными активами".
пока ничем не обеспечена, вдимо.
blueiceua
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