Компанія Facebook представила власну криптовалюту Libra.
Дивися повний текст Компанія Facebook представила власну криптовалюту.
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Додано: Вів 18 чер, 2019 16:56
Компанія Facebook представила власну криптовалюту
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Дивися повний текст Компанія Facebook представила власну криптовалюту.
Додано: Вів 18 чер, 2019 16:56
"Новая валюта БУДЕТ обеспечена реальными активами".
пока ничем не обеспечена, вдимо.
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