НБУ спільно з Міністерством фінансів і ФГВФО готує план дій на випадок будь-якого розвитку подій для держави.
Дивися повний текст НБУ назвав два ключові ризики для України.
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Додано: Вів 18 чер, 2019 20:53
НБУ назвав два ключові ризики для України
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ назвав два ключові ризики для України.
Додано: Вів 18 чер, 2019 20:53
Толпы экспердов глаголили мол не может Зеленский быть марионеткой Коломойского - у второго на первого ну совсем нет компромата... А вон как получается. Одно слово Коломойского и зеленый карточный домик трещит по швам
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