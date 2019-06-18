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НБУ назвав два ключові
ризики для України

НБУ назвав два ключові ризики для України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 20:53

НБУ назвав два ключові ризики для України

Пропонуємо до обговорення:
НБУ спільно з Міністерством фінансів і ФГВФО готує план дій на випадок будь-якого розвитку подій для держави.

Дивися повний текст НБУ назвав два ключові ризики для України.
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 20:53

Толпы экспердов глаголили мол не может Зеленский быть марионеткой Коломойского - у второго на первого ну совсем нет компромата... А вон как получается. Одно слово Коломойского и зеленый карточный домик трещит по швам
Подолянин
 
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