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Британські автовиробники платитимуть водіям за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 19 чер, 2019 06:37
Пропонуємо до обговорення:
Британські автовиробники збираються платити водіям за інформацію про ями на дорогах за допомогою технології під назвою Smart Wallet.
Дивися повний текст Британські автовиробники платитимуть водіям за інформацію про ями на дорогах
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Додано: Сер 19 чер, 2019 06:37
Если в Украине будут платить, то покупаю британский автомобиль.
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tigr-uu
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