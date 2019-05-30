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Дизельний скандал: до позову проти Volkswagen долучилися...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 19 чер, 2019 07:48
Пропонуємо до обговорення:
До колективного позову проти Volkswagen через "дизельний скандал" долучилися 420 тисяч людей.
Дивися повний текст Дизельний скандал: до позову проти Volkswagen долучилися 420 тисяч осіб
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