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Tesla розпродає вживані авто з дворічною гарантією
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 19 чер, 2019 09:25
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Tesla розпродає всі вживані популярні моделі
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R2
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Додано: Сер 19 чер, 2019 09:25
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Додано: Сер 19 чер, 2019 20:23
Автомобілі після лізінгу, швидше за все. 10%-15% знижки - це мало.
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NetSerpent
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Вів 18 чер, 2019 10:30
sola