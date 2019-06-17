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Попит на нові легкові авто в
ЄС цьогоріч знизився на...

Попит на нові легкові авто в ЄС цьогоріч знизився на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 09:30

Попит на нові легкові авто в ЄС цьогоріч знизився на...

Пропонуємо до обговорення:
Продажі нових легкових автомобілів у країнах Європейського Союзу в січні - травні 2019 року зменшились порівняно з аналогічним періодом минулого року на 2,1% і становили 6,7 млн одиниць.

Дивися повний текст Попит на нові легкові авто в ЄС цьогоріч знизився на 2,1% - експерти.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 09:30

у них там прекрасно и общественный транспорт ходит.
В украине никуда не доедешь - непонятно что, куда и по какому расписанию ездит, а если и ездит то нет билетов.
В украине без своего авто скоро вообще никуда не доберешься.
blueiceua
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