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Представлено Renault Zoe зі збільшеним запасом ходу
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Додано: Сер 19 чер, 2019 11:34
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Renault офіційно представила електромобіль Renault Zoe нового (другого) покоління. У нього запас ходу досягає тепер 390 км, що на 90 км більше, ніж у моделі першого покоління.
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Додано: Сер 19 чер, 2019 11:34
рерайтер ужасный. статью невозможно читать. водные вводные слова, кривая постановка предложений. несолидно.
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Winstrolll
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