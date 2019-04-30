RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Представлено Renault Zoe
зі збільшеним запасом ходу

Представлено Renault Zoe зі збільшеним запасом ходу
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 11:34

Представлено Renault Zoe зі збільшеним запасом ходу

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Renault офіційно представила електромобіль Renault Zoe нового (другого) покоління. У нього запас ходу досягає тепер 390 км, що на 90 км більше, ніж у моделі першого покоління.

Дивися повний текст Представлено Renault Zoe зі збільшеним запасом ходу.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89374
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 11:34

рерайтер ужасный. статью невозможно читать. водные вводные слова, кривая постановка предложений. несолидно.
Winstrolll
 
Повідомлень: 5
З нами з: 10.04.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Найкращі електроавтомобілі за запасом ходу у 2019 році
R2 » П'ят 24 тра, 2019 23:09
3 145
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 тра, 2019 10:01
blueiceua
В Україні зібрали нову «швидку» на базі Renault Master
R2 » Сер 01 тра, 2019 10:41
2 173
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 тра, 2019 14:46
slonslon
Складено рейтинг країн з найбільшим золотим запасом
R2 » Вів 30 кві, 2019 22:59
5 401
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 тра, 2019 11:57
сова

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.