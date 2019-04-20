Про це свідчать тарифи вугільних електростанцій.
Дивися повний текст Герус заявив про «фактичну ліквідацію» формули Роттердам+ (інфографіка).
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Додано: Сер 19 чер, 2019 11:35
Герус заявив про «фактичну ліквідацію» формули...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Герус заявив про «фактичну ліквідацію» формули Роттердам+ (інфографіка).
Додано: Сер 19 чер, 2019 11:35
Якщо внаслідок відміни формули частина електростанцій стане збитковою, то їх закриють. Чим замістять ці потужності? Що будемо робити взимку? Сидіти в темряві, проте без "карупциї"?
Якщо закриті електростанції замістити нічим, то може формула була не "корупційною", а правильною?
Додано: Сер 19 чер, 2019 12:15
думаю все работает, формула вполне адекватная и придраться к ней сложно. Поэтому и столько воплей и игры на эмоциях избирателя, не слишком вникающего в что-то глубже своей миски и унитаза
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