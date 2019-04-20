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Герус заявив про «фактичну
ліквідацію» формули...

Герус заявив про «фактичну ліквідацію» формули...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 11:35

Герус заявив про «фактичну ліквідацію» формули...

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать тарифи вугільних електростанцій.

Дивися повний текст Герус заявив про «фактичну ліквідацію» формули Роттердам+ (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 11:35

Якщо внаслідок відміни формули частина електростанцій стане збитковою, то їх закриють. Чим замістять ці потужності? Що будемо робити взимку? Сидіти в темряві, проте без "карупциї"?
Якщо закриті електростанції замістити нічим, то може формула була не "корупційною", а правильною?
andriyzhagun
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 12:15

думаю все работает, формула вполне адекватная и придраться к ней сложно. Поэтому и столько воплей и игры на эмоциях избирателя, не слишком вникающего в что-то глубже своей миски и унитаза
redmax11
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