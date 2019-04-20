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Герус заявив про «фактичну
ліквідацію» формули...

Герус заявив про «фактичну ліквідацію» формули...
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 11:35

Герус заявив про «фактичну ліквідацію» формули...

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать тарифи вугільних електростанцій.

Дивися повний текст Герус заявив про «фактичну ліквідацію» формули Роттердам+ (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 11:35

Якщо внаслідок відміни формули частина електростанцій стане збитковою, то їх закриють. Чим замістять ці потужності? Що будемо робити взимку? Сидіти в темряві, проте без "карупциї"?
Якщо закриті електростанції замістити нічим, то може формула була не "корупційною", а правильною?
andriyzhagun
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 12:15

думаю все работает, формула вполне адекватная и придраться к ней сложно. Поэтому и столько воплей и игры на эмоциях избирателя, не слишком вникающего в что-то глубже своей миски и унитаза
redmax11
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 13:06

Котировки на уголь coal (API2) CIF ARA
1 полугодие 2018 - 88 $/тн
2 квартал 2018 - 89 $/тн

1 полугодие 2019 - 66 $/тн
2 квартал 2019 - 55 $/тн

Цена упала как раз благодаря Роттердам+
Vint
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 15:15

Формула й надалі працює. Тільки ціна вугілля (API2) ARA суттєво знизилася, що і призвело до зниження ціни на електроенергію ТЕС. Тому прив'язка до ціни ARA - це нормальний індикатор до того, як запрацює ринок електроенергії без суттєвих обмежень
victor_logatskiy
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 17:14

  Vint написав:Котировки на уголь coal (API2) CIF ARA
1 полугодие 2018 - 88 $/тн
2 квартал 2018 - 89 $/тн

1 полугодие 2019 - 66 $/тн
2 квартал 2019 - 55 $/тн

Цена упала как раз благодаря Роттердам+

Котировки на уголь coal (API2) CIF ARA когда принимался Роттердам+ были как раз на уровне 55 $/тн или даже ниже. А потом цена поднялась.
Итого - цена повысилась как раз благодаря Роттердам+ а потом цена упала как раз благодаря Роттердам+ ? Или как ? :mrgreen:
Рад что не приходится общаться со скупыми на ум порохоботами вроде Sommer'а... и ущербом myshapiton
vasiliybaybuz
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 07:48

  vasiliybaybuz написав:
  Vint написав:Котировки на уголь coal (API2) CIF ARA
1 полугодие 2018 - 88 $/тн
2 квартал 2018 - 89 $/тн

1 полугодие 2019 - 66 $/тн
2 квартал 2019 - 55 $/тн

Цена упала как раз благодаря Роттердам+

Котировки на уголь coal (API2) CIF ARA когда принимался Роттердам+ были как раз на уровне 55 $/тн или даже ниже. А потом цена поднялась.
Итого - цена повысилась как раз благодаря Роттердам+ а потом цена упала как раз благодаря Роттердам+ ? Или как ? :mrgreen:

А я утверждал обратное?
Vint
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 11:11

  andriyzhagun написав:Якщо внаслідок відміни формули частина електростанцій стане збитковою, то їх закриють. Чим замістять ці потужності? Що будемо робити взимку? Сидіти в темряві, проте без "карупциї"?
Якщо закриті електростанції замістити нічим, то може формула була не "корупційною", а правильною?

Формулу ніхто не відміняв. Формула не вірна, так як не відображає реальну ціну палива. Паливо купується не в Роттердамі.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 11:14

  victor_logatskiy написав:Формула й надалі працює. Тільки ціна вугілля (API2) ARA суттєво знизилася, що і призвело до зниження ціни на електроенергію ТЕС. Тому прив'язка до ціни ARA - це нормальний індикатор до того, як запрацює ринок електроенергії без суттєвих обмежень

Індикатор не нормальний, так як не відображає реальних затрат.
Ринка е/е в Україні немає і не буде, поки не відмінять тарифи на "зелену" енергетику. Ціни на е/е диктує одна людина - Ринат Леонідович.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 11:21

  cannabis_ua написав:Ринка е/е в Україні немає і не буде, поки не відмінять тарифи на "зелену" енергетику.

Будет с 01.07.2019, зеленую энергетику не отменят.
Вадим Жураковский
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