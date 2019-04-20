Про це свідчать тарифи вугільних електростанцій.
Дивися повний текст Герус заявив про «фактичну ліквідацію» формули Роттердам+ (інфографіка).
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Додано: Сер 19 чер, 2019 11:35
Герус заявив про «фактичну ліквідацію» формули...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Герус заявив про «фактичну ліквідацію» формули Роттердам+ (інфографіка).
Додано: Сер 19 чер, 2019 11:35
Якщо внаслідок відміни формули частина електростанцій стане збитковою, то їх закриють. Чим замістять ці потужності? Що будемо робити взимку? Сидіти в темряві, проте без "карупциї"?
Якщо закриті електростанції замістити нічим, то може формула була не "корупційною", а правильною?
Додано: Сер 19 чер, 2019 12:15
думаю все работает, формула вполне адекватная и придраться к ней сложно. Поэтому и столько воплей и игры на эмоциях избирателя, не слишком вникающего в что-то глубже своей миски и унитаза
Додано: Сер 19 чер, 2019 13:06
Котировки на уголь coal (API2) CIF ARA
1 полугодие 2018 - 88 $/тн
2 квартал 2018 - 89 $/тн
1 полугодие 2019 - 66 $/тн
2 квартал 2019 - 55 $/тн
Цена упала как раз благодаря Роттердам+
Додано: Сер 19 чер, 2019 15:15
Формула й надалі працює. Тільки ціна вугілля (API2) ARA суттєво знизилася, що і призвело до зниження ціни на електроенергію ТЕС. Тому прив'язка до ціни ARA - це нормальний індикатор до того, як запрацює ринок електроенергії без суттєвих обмежень
Додано: Сер 19 чер, 2019 17:14
Котировки на уголь coal (API2) CIF ARA когда принимался Роттердам+ были как раз на уровне 55 $/тн или даже ниже. А потом цена поднялась.
Итого - цена повысилась как раз благодаря Роттердам+ а потом цена упала как раз благодаря Роттердам+ ? Или как ?
Рад что не приходится общаться со скупыми на ум порохоботами вроде Sommer'а... и ущербом myshapiton
Додано: Чет 20 чер, 2019 07:48
А я утверждал обратное?
Додано: Чет 20 чер, 2019 11:11
Формулу ніхто не відміняв. Формула не вірна, так як не відображає реальну ціну палива. Паливо купується не в Роттердамі.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Чет 20 чер, 2019 11:14
Індикатор не нормальний, так як не відображає реальних затрат.
Ринка е/е в Україні немає і не буде, поки не відмінять тарифи на "зелену" енергетику. Ціни на е/е диктує одна людина - Ринат Леонідович.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Чет 20 чер, 2019 11:21
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