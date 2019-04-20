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Герус заявив про «фактичну
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Герус заявив про «фактичну ліквідацію» формули...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 11:40

  Вадим Жураковский написав:
  cannabis_ua написав:Ринка е/е в Україні немає і не буде, поки не відмінять тарифи на "зелену" енергетику.

Будет с 01.07.2019, зеленую энергетику не отменят.

Не будет. Конкуренция Ахметова с гос. компаниями - это не рынок. Это - монополия.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 12:04

  cannabis_ua написав:
  Вадим Жураковский написав:
  cannabis_ua написав:Ринка е/е в Україні немає і не буде, поки не відмінять тарифи на "зелену" енергетику.

Будет с 01.07.2019, зеленую энергетику не отменят.

Не будет. Конкуренция Ахметова с гос. компаниями - это не рынок. Это - монополия.

О, уже начались отмазки. Я Вас за язык не тянул, Вы сами озвучили свое мнение. :mrgreen:
Вадим Жураковский
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