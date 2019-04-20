Не будет. Конкуренция Ахметова с гос. компаниями - это не рынок. Это - монополия.
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 11:40
Не будет. Конкуренция Ахметова с гос. компаниями - это не рынок. Это - монополия.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: П'ят 21 чер, 2019 12:04
О, уже начались отмазки. Я Вас за язык не тянул, Вы сами озвучили свое мнение.
Додано: Нед 23 чер, 2019 17:11
А я свое менение менял? Практически вся вырабатываемая энергия принадлежит трем компаниям: ДТЭК, Энергоатом, Укргидроэнерго. С кем конкурировать собрались? Рынок - это конкуренция.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Нед 23 чер, 2019 18:03
Re: Герус заявив про «фактичну ліквідацію» формули...
Ну так и пишите, что с юридической точки зрения он будет, а по факту не совсем рынок. Кстати, а что у нас на рынке газа, рынок?
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