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Герус заявив про «фактичну
ліквідацію» формули...

Герус заявив про «фактичну ліквідацію» формули...
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  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 11:40

  Вадим Жураковский написав:
  cannabis_ua написав:Ринка е/е в Україні немає і не буде, поки не відмінять тарифи на "зелену" енергетику.

Будет с 01.07.2019, зеленую энергетику не отменят.

Не будет. Конкуренция Ахметова с гос. компаниями - это не рынок. Это - монополия.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 12:04

  cannabis_ua написав:
  Вадим Жураковский написав:
  cannabis_ua написав:Ринка е/е в Україні немає і не буде, поки не відмінять тарифи на "зелену" енергетику.

Будет с 01.07.2019, зеленую энергетику не отменят.

Не будет. Конкуренция Ахметова с гос. компаниями - это не рынок. Это - монополия.

О, уже начались отмазки. Я Вас за язык не тянул, Вы сами озвучили свое мнение. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 17:11

  Вадим Жураковский написав:О, уже начались отмазки. Я Вас за язык не тянул, Вы сами озвучили свое мнение. :mrgreen:

А я свое менение менял? Практически вся вырабатываемая энергия принадлежит трем компаниям: ДТЭК, Энергоатом, Укргидроэнерго. С кем конкурировать собрались? Рынок - это конкуренция.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 18:03

Re: Герус заявив про «фактичну ліквідацію» формули...

Ну так и пишите, что с юридической точки зрения он будет, а по факту не совсем рынок. Кстати, а что у нас на рынке газа, рынок?
vadim_zhurakovskyy
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 20:13

      vadim_zhurakovskyy написав:Ну так и пишите, что с юридической точки зрения он будет, а по факту не совсем рынок. Кстати, а что у нас на рынке газа, рынок?

    Приведу не свою цитату.
    “Для населения рынка газа не существует. Цены устанавливает Кабмин. Определяет фиксированные условия, по которым Нафтогаз продает ресурс газсбытам. Рынок газа не появится, пока не отменят специальные обязательства и не установят свободное ценообразование”, – Хабатюк.
    Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
    Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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