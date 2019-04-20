Не будет. Конкуренция Ахметова с гос. компаниями - это не рынок. Это - монополия.
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 11:40
Не будет. Конкуренция Ахметова с гос. компаниями - это не рынок. Это - монополия.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: П'ят 21 чер, 2019 12:04
О, уже начались отмазки. Я Вас за язык не тянул, Вы сами озвучили свое мнение.
Додано: Нед 23 чер, 2019 17:11
А я свое менение менял? Практически вся вырабатываемая энергия принадлежит трем компаниям: ДТЭК, Энергоатом, Укргидроэнерго. С кем конкурировать собрались? Рынок - это конкуренция.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Нед 23 чер, 2019 18:03
Re: Герус заявив про «фактичну ліквідацію» формули...
Ну так и пишите, что с юридической точки зрения он будет, а по факту не совсем рынок. Кстати, а что у нас на рынке газа, рынок?
Додано: Пон 24 чер, 2019 20:13
Приведу не свою цитату.
“Для населения рынка газа не существует. Цены устанавливает Кабмин. Определяет фиксированные условия, по которым Нафтогаз продает ресурс газсбытам. Рынок газа не появится, пока не отменят специальные обязательства и не установят свободное ценообразование”, – Хабатюк.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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