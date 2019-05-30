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Людей вже не лякають
коливання гривні - Сологуб

Людей вже не лякають коливання гривні - Сологуб
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 13:56

Людей вже не лякають коливання гривні - Сологуб

Пропонуємо до обговорення:
У Національному банку України вважають, що гривня стабілізувалась.

Дивися повний текст Людей вже не лякають коливання гривні - Сологуб.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 13:56

Да после Гонтаревой сам черт не страшен :) Как сейчас помню, не меняйте, завтра пожалеете, и так я потерял энное количество денег, при очередной ее мантре, плюнул и побежал в обменку ... и таки был прав :)
Igorten
 
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