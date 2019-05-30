У Національному банку України вважають, що гривня стабілізувалась.
Дивися повний текст Людей вже не лякають коливання гривні - Сологуб.
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Додано: Сер 19 чер, 2019 13:56
Людей вже не лякають коливання гривні - Сологуб
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Людей вже не лякають коливання гривні - Сологуб.
Додано: Сер 19 чер, 2019 13:56
Да после Гонтаревой сам черт не страшен :) Как сейчас помню, не меняйте, завтра пожалеете, и так я потерял энное количество денег, при очередной ее мантре, плюнул и побежал в обменку ... и таки был прав :)
Додано: Чет 20 чер, 2019 09:38
Шкода що та тварина спокійно виїхала і ні за що не відповість. Як і її патрон.
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