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Людей вже не лякають коливання гривні - Сологуб
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 19 чер, 2019 13:56
Пропонуємо до обговорення:
У Національному банку України вважають, що гривня стабілізувалась.
Дивися повний текст Людей вже не лякають коливання гривні - Сологуб
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R2
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Додано: Сер 19 чер, 2019 13:56
Да после Гонтаревой сам черт не страшен :) Как сейчас помню, не меняйте, завтра пожалеете, и так я потерял энное количество денег, при очередной ее мантре, плюнул и побежал в обменку ... и таки был прав :)
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Igorten
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Додано: Сер 19 чер, 2019 17:01
а хто в цирку лякається?
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igorbuda52
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Додано: Сер 19 чер, 2019 17:11
Igorten
Без Гонтаревой потеряли бы всё
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Amid
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Додано: Чет 20 чер, 2019 09:29
Таки да, тех, кто выехали, колебания гривны уже не пугают
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antey1969
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Додано: Чет 20 чер, 2019 09:38
Шкода що та тварина спокійно виїхала і ні за що не відповість. Як і її патрон.
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lbogushinskiy
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Додано: Чет 20 чер, 2019 11:59
Amid написав:Igorten
Без Гонтаревой потеряли бы всё
Та да, без Гонтаревой все, без Порошенко все, без Турчинова и Парубия ваще хаос
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Igorten
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