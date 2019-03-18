Прибуткові гривневі вклади

Додано: Сер 19 чер, 2019 14:19

Какое отношение гривневые вклады в название статьи имеют к данной статье.....ответ никакого, в самое статье гривна вообще не упоминается, а по ссылке в конце статьи попадаем на вклады в Bitcoin. Мне вот интересно, эта статья явно носит заказной и проплаченный характер, почему сайт finance.ua не пишет что это реклама и не делает ссылку, тип что каждый инвестор принимает риски самостоятельно и сайт finance.ua не несет ответственности за риски принятые инвесторами после прочтения данной рекламной статьи......по хорошему если сайт finance.ua не указал что данная статья носит рекламный характер и сайт не несет ответственности за инфу в статье, то инвестор в случае если поведется на статью и понесет убытки должен иметь возможность тогда взыскать с сайта finance.ua свои понесенные убытки.Мое субъективное мнение. Если уж кто хочет инвестировать за пределами Украины то лучше делать это самостоятельно причем открыть брокерский счет и управлять им можно самостоятельно не покидая Украины - "Сам процесс удалённого открытия счёта практически у всех брокеров стандартен: заявление, сканы документов, перевод денег на счёт".Вот ссылка на актуальную инфуправда я бы был акуратен с EToro т.к. есть мнение " они не выводят сделки на рынок, то, продолжая тему форекса счета, которые находятся под управлением в EToro, являются аналогом ПАММ-счетов в любой форекс-кухне, и могут, конечно же«теоретически», быть нарисованными".А вообще в интернете много инфы по брокерам.По Европе мультиброкеры- Degiro.eu- Comdirect.de- Consorsbank.de- Flatex.de- Onvista.de- vitrade.deUS фин. супермаркеты- Charles Schwab- TD Ameritrade- Merrill Edge- E*TRADE- TradeStationфьючерсы опционы- NinjaTraders- Generic Tradeforex- Oanda- FXCM- Dukascopy Bankброкеры с возможным конфликтом интересов- Ехante- Saxo bankKухни- еТоrо + несчетное количество.P.S.- вся представленная мною выше информация является субъективным мнением автора поста и не является рекламой или антирекламой какого то брокера или сайта. Все инвестора прочитавшие данный пост несут самостоятельные риски и ответственность за принятые ими инвестиционные решения, автор поста лишь написал свое субъективное мнение и не несет никакой ответственности за все возможные действия, риски или убытки инвесторов предпринятые или полученные ими после прочтения данного поста.