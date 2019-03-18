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Прибуткові гривневі вклади

Прибуткові гривневі вклади
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 14:19

Прибуткові гривневі вклади

Пропонуємо до обговорення:
Прибуток від вкладів в іноземні інвестиційні фонди - надійний і стабільний дохід. Про те, що це таке і як вигідно вкладати, поділиться досвідом представник Інноваційно Фінансово-Лизинговой компанії «Ізраїль ІНВЕСТМЕНТС» в Україні.

Дивися повний текст Прибуткові гривневі вклади.
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 14:19

Какое отношение гривневые вклады в название статьи имеют к данной статье.....ответ никакого, в самое статье гривна вообще не упоминается, а по ссылке в конце статьи попадаем на вклады в Bitcoin. Мне вот интересно, эта статья явно носит заказной и проплаченный характер, почему сайт finance.ua не пишет что это реклама и не делает ссылку, тип что каждый инвестор принимает риски самостоятельно и сайт finance.ua не несет ответственности за риски принятые инвесторами после прочтения данной рекламной статьи......по хорошему если сайт finance.ua не указал что данная статья носит рекламный характер и сайт не несет ответственности за инфу в статье, то инвестор в случае если поведется на статью и понесет убытки должен иметь возможность тогда взыскать с сайта finance.ua свои понесенные убытки.

Мое субъективное мнение. Если уж кто хочет инвестировать за пределами Украины то лучше делать это самостоятельно причем открыть брокерский счет и управлять им можно самостоятельно не покидая Украины - "Сам процесс удалённого открытия счёта практически у всех брокеров стандартен: заявление, сканы документов, перевод денег на счёт".
Вот ссылка на актуальную инфу
https://allfinancelinks.com/articles/in ... ie-tarifov правда я бы был акуратен с EToro т.к. есть мнение " они не выводят сделки на рынок, то, продолжая тему форекса счета, которые находятся под управлением в EToro, являются аналогом ПАММ-счетов в любой форекс-кухне, и могут, конечно же«теоретически», быть нарисованными".

А вообще в интернете много инфы по брокерам.
По Европе мультиброкеры
- Degiro.eu
- Comdirect.de
- Consorsbank.de
- Flatex.de
- Onvista.de
- vitrade.de
US фин. супермаркеты
- Charles Schwab
- TD Ameritrade
- Merrill Edge
- E*TRADE
- TradeStation
фьючерсы опционы
- NinjaTraders
- Generic Trade
forex
- Oanda
- FXCM
- Dukascopy Bank
брокеры с возможным конфликтом интересов
- Ехante
- Saxo bank
Kухни
- еТоrо + несчетное количество.

P.S. Отказ от ответственности - вся представленная мною выше информация является субъективным мнением автора поста и не является рекламой или антирекламой какого то брокера или сайта. Все инвестора прочитавшие данный пост несут самостоятельные риски и ответственность за принятые ими инвестиционные решения, автор поста лишь написал свое субъективное мнение и не несет никакой ответственности за все возможные действия, риски или убытки инвесторов предпринятые или полученные ими после прочтения данного поста.
Востаннє редагувалось Михалыч в Сер 19 чер, 2019 14:45, всього редагувалось 6 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 14:23

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