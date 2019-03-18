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Прибуткові гривневі вклади

Прибуткові гривневі вклади
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 14:19

Прибуткові гривневі вклади

Пропонуємо до обговорення:
Прибуток від вкладів в іноземні інвестиційні фонди - надійний і стабільний дохід. Про те, що це таке і як вигідно вкладати, поділиться досвідом представник Інноваційно Фінансово-Лизинговой компанії «Ізраїль ІНВЕСТМЕНТС» в Україні.

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R2
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moveton
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