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Польща готова з'єднати свій
газопровід з українським

Польща готова з'єднати свій газопровід з українським
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 14:47

Польща готова з'єднати свій газопровід з українським

Пропонуємо до обговорення:
Польща готова розширити свою газову систему з українською за допомогою інтерконнектора в Германовіцах.

Дивися повний текст Польща готова з'єднати свій газопровід з українським.
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