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Європейський суд відмовився
визнати логотип Adidas...

Європейський суд відмовився визнати логотип Adidas...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 15:45

Європейський суд відмовився визнати логотип Adidas...

Пропонуємо до обговорення:
Європейський суд загальної юрисдикції відмовився визнати логотип Adidas торговою маркою, захищеною законодавством ЄС. Йдеться про логотип для взуття з трьох паралельних смуг, орієнтованих в будь-якому напрямку.

Дивися повний текст Європейський суд відмовився визнати логотип Adidas торговою маркою.
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 15:45

Зато у нас красная ленточка на тортике доступна только Рошену)))
antey1969
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