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Європейський суд відмовився визнати логотип Adidas...
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Додано: Сер 19 чер, 2019 15:45
Пропонуємо до обговорення:
Європейський суд загальної юрисдикції відмовився визнати логотип Adidas торговою маркою, захищеною законодавством ЄС. Йдеться про логотип для взуття з трьох паралельних смуг, орієнтованих в будь-якому напрямку.
Дивися повний текст Європейський суд відмовився визнати логотип Adidas торговою маркою
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Додано: Сер 19 чер, 2019 15:45
Зато у нас красная ленточка на тортике доступна только Рошену)))
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