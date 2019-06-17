Прем'єр-міністр Володимир Гройсман дав доручення підготувати проект рішення про обмеження тарифів на тепло і гарячу воду.
Дивися повний текст Гройсман пропонує запровадити граничні ціни на тепло і гарячу воду.
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Додано: Сер 19 чер, 2019 17:03
Гройсман пропонує запровадити граничні ціни на тепло і...
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Дивися повний текст Гройсман пропонує запровадити граничні ціни на тепло і гарячу воду.
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