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Гройсман пропонує запровадити граничні ціни на тепло і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 19 чер, 2019 17:03
Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман дав доручення підготувати проект рішення про обмеження тарифів на тепло і гарячу воду.
Дивися повний текст Гройсман пропонує запровадити граничні ціни на тепло і гарячу воду
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Додано: Сер 19 чер, 2019 17:03
А також обмежити морози зимою та спеку літом.
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