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Гройсман пропонує запровадити
граничні ціни на тепло і...

Гройсман пропонує запровадити граничні ціни на тепло і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 17:03

Гройсман пропонує запровадити граничні ціни на тепло і...

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман дав доручення підготувати проект рішення про обмеження тарифів на тепло і гарячу воду.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 17:03

А також обмежити морози зимою та спеку літом.
igorbuda52
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 01:59

Чого тільки не придумаєш перед виборами.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 09:24

Не хочется Гросе обратно на рынок. Как и Порошенко - обещаний-много, реализации - практически нет.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 10:17

а за чей счет банкет?
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 11:39

а что мешало сделать это в предыдущие годы? почему о насущных проблемах все вспоминают только перед выборами?...
Cler
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 11:45

цены достигли пика, необоснованного пика.не подтвержденного зарплатами пика ... а теперь хитрозадые хотят эту цену еще и зафиксировать ))))) и удерживать как можно дольше... это как с бензином.Повышали повышали пока не поняли что клиент уходит(пешком) или меняет часы на трусы(газ ,электро)))) прагматизм это здорово,плохо что не для всех...политическая помойка , бесконечная и беспощадная .жалко что мы слишком терпеливые...
kvn2
 
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