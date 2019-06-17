Прем'єр-міністр Володимир Гройсман дав доручення підготувати проект рішення про обмеження тарифів на тепло і гарячу воду.
Дивися повний текст Гройсман пропонує запровадити граничні ціни на тепло і гарячу воду.
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Додано: Сер 19 чер, 2019 17:03
Гройсман пропонує запровадити граничні ціни на тепло і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман пропонує запровадити граничні ціни на тепло і гарячу воду.
Додано: Чет 20 чер, 2019 01:59
Чого тільки не придумаєш перед виборами.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
Додано: Чет 20 чер, 2019 09:24
Не хочется Гросе обратно на рынок. Как и Порошенко - обещаний-много, реализации - практически нет.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
Додано: Чет 20 чер, 2019 11:39
а что мешало сделать это в предыдущие годы? почему о насущных проблемах все вспоминают только перед выборами?...
Додано: Чет 20 чер, 2019 11:45
цены достигли пика, необоснованного пика.не подтвержденного зарплатами пика ... а теперь хитрозадые хотят эту цену еще и зафиксировать ))))) и удерживать как можно дольше... это как с бензином.Повышали повышали пока не поняли что клиент уходит(пешком) или меняет часы на трусы(газ ,электро)))) прагматизм это здорово,плохо что не для всех...политическая помойка , бесконечная и беспощадная .жалко что мы слишком терпеливые...
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