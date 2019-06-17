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Гройсман пропонує запровадити граничні ціни на тепло і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 19 чер, 2019 17:03
Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман дав доручення підготувати проект рішення про обмеження тарифів на тепло і гарячу воду.
Дивися повний текст Гройсман пропонує запровадити граничні ціни на тепло і гарячу воду
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R2
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Додано: Сер 19 чер, 2019 17:03
А також обмежити морози зимою та спеку літом.
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igorbuda52
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Додано: Чет 20 чер, 2019 01:59
Чого тільки не придумаєш перед виборами.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
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NetSerpent
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Додано: Чет 20 чер, 2019 09:24
Не хочется Гросе обратно на рынок. Как и Порошенко - обещаний-много, реализации - практически нет.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
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zloy_ukr
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Додано: Чет 20 чер, 2019 10:17
а за чей счет банкет?
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Вадим Жураковский
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Додано: Чет 20 чер, 2019 11:39
а что мешало сделать это в предыдущие годы? почему о насущных проблемах все вспоминают только перед выборами?...
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Cler
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Додано: Чет 20 чер, 2019 11:45
цены достигли пика, необоснованного пика.не подтвержденного зарплатами пика ... а теперь хитрозадые хотят эту цену еще и зафиксировать ))))) и удерживать как можно дольше... это как с бензином.Повышали повышали пока не поняли что клиент уходит(пешком) или меняет часы на трусы(газ ,электро)))) прагматизм это здорово,плохо что не для всех...политическая помойка , бесконечная и беспощадная .жалко что мы слишком терпеливые...
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kvn2
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Додано: Чет 20 чер, 2019 12:47
kvn2 написав:
цены достигли пика, необоснованного пика.не подтвержденного зарплатами пика ... а теперь хитрозадые хотят эту цену еще и зафиксировать ))))) и удерживать как можно дольше... это как с бензином.Повышали повышали пока не поняли что клиент уходит(пешком) или меняет часы на трусы(газ ,электро)))) прагматизм это здорово,плохо что не для всех...политическая помойка , бесконечная и беспощадная .жалко что мы слишком терпеливые...
если всё так завышено, то почему люди в энергетических компаниях получают заработную плату 4-9 тыс. грн?
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Вадим Жураковский
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Додано: Чет 20 чер, 2019 14:02
Вадим Жураковский написав: kvn2 написав:
цены достигли пика, необоснованного пика.не подтвержденного зарплатами пика ... а теперь хитрозадые хотят эту цену еще и зафиксировать ))))) и удерживать как можно дольше... это как с бензином.Повышали повышали пока не поняли что клиент уходит(пешком) или меняет часы на трусы(газ ,электро)))) прагматизм это здорово,плохо что не для всех...политическая помойка , бесконечная и беспощадная .жалко что мы слишком терпеливые...
если всё так завышено, то почему люди в энергетических компаниях получают заработную плату 4-9 тыс. грн?
потому что хозяева этих компаний очень жадные
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логан1919
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Додано: Чет 20 чер, 2019 14:21
логан1919 написав: Вадим Жураковский написав: kvn2 написав:
цены достигли пика, необоснованного пика.не подтвержденного зарплатами пика ... а теперь хитрозадые хотят эту цену еще и зафиксировать ))))) и удерживать как можно дольше... это как с бензином.Повышали повышали пока не поняли что клиент уходит(пешком) или меняет часы на трусы(газ ,электро)))) прагматизм это здорово,плохо что не для всех...политическая помойка , бесконечная и беспощадная .жалко что мы слишком терпеливые...
если всё так завышено, то почему люди в энергетических компаниях получают заработную плату 4-9 тыс. грн?
потому что хозяева этих компаний очень жадные
Почему тогда Черкассыоблэнерго, которое находится в управлении государством, находится на стадии банкротства, и люди только недавно стали получать заработную плату, а до этого по пол года сидели без заработной платы. Государство очень жадное?
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Вадим Жураковский
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