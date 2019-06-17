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Гройсман пропонує запровадити граничні ціни на тепло і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 20 чер, 2019 14:41
А что это вдруг самый "децентрализованный" премьер вдруг взялся за то, что раньше делегировал на места? Неужто выборы, а в предвыборном периоде все методы хороши?
Причем, выбрал самый идиотский путь - централизованным ограничением цен, ведь для внедрения аудита теплотарифов, уровня энергоэффективности ... - это все нужно было разработать программу действий посложнее, чем забросить "вкусную косточку в народ".
И в результате на сцене очередной популист.
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Додано: Чет 20 чер, 2019 14:45
Просто он оценил результаты прошедших выборов и сделал выводы.
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Вадим Жураковский
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Додано: Чет 20 чер, 2019 15:06
Вадим Жураковский написав: kvn2 написав:
цены достигли пика, необоснованного пика.не подтвержденного зарплатами пика ... а теперь хитрозадые хотят эту цену еще и зафиксировать ))))) и удерживать как можно дольше... это как с бензином.Повышали повышали пока не поняли что клиент уходит(пешком) или меняет часы на трусы(газ ,электро)))) прагматизм это здорово,плохо что не для всех...политическая помойка , бесконечная и беспощадная .жалко что мы слишком терпеливые...
если всё так завышено, то почему люди в энергетических компаниях получают заработную плату 4-9 тыс. грн?
У нас в стране зарплата сотрудников (если это не отдел продаж) никак не связана с прибылью компании
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Додано: Чет 20 чер, 2019 15:11
Вадим Жураковский написав:
Почему тогда Черкассыоблэнерго, которое находится в управлении государством, находится на стадии банкротства, и люди только недавно стали получать заработную плату, а до этого по пол года сидели без заработной платы. Государство очень жадное?
Надо просто тамошнего директора за ноги потрясти, зарплаты и высыпятся
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Додано: Чет 20 чер, 2019 15:13
Как всё просто оказывается.
Ну тогда уже всем поднять зарплату, снизить налоги и тарифы. И чего раньше до этого никто не додумался.
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Вадим Жураковский
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