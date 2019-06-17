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Гройсман пропонує запровадити
граничні ціни на тепло і...

Гройсман пропонує запровадити граничні ціни на тепло і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 14:41

А что это вдруг самый "децентрализованный" премьер вдруг взялся за то, что раньше делегировал на места? Неужто выборы, а в предвыборном периоде все методы хороши?
Причем, выбрал самый идиотский путь - централизованным ограничением цен, ведь для внедрения аудита теплотарифов, уровня энергоэффективности ... - это все нужно было разработать программу действий посложнее, чем забросить "вкусную косточку в народ".
И в результате на сцене очередной популист.
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 14:45

Просто он оценил результаты прошедших выборов и сделал выводы.
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 15:06

  Вадим Жураковский написав:
  kvn2 написав:цены достигли пика, необоснованного пика.не подтвержденного зарплатами пика ... а теперь хитрозадые хотят эту цену еще и зафиксировать ))))) и удерживать как можно дольше... это как с бензином.Повышали повышали пока не поняли что клиент уходит(пешком) или меняет часы на трусы(газ ,электро)))) прагматизм это здорово,плохо что не для всех...политическая помойка , бесконечная и беспощадная .жалко что мы слишком терпеливые...

если всё так завышено, то почему люди в энергетических компаниях получают заработную плату 4-9 тыс. грн?


У нас в стране зарплата сотрудников (если это не отдел продаж) никак не связана с прибылью компании
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 15:11

  Вадим Жураковский написав:Почему тогда Черкассыоблэнерго, которое находится в управлении государством, находится на стадии банкротства, и люди только недавно стали получать заработную плату, а до этого по пол года сидели без заработной платы. Государство очень жадное?


Надо просто тамошнего директора за ноги потрясти, зарплаты и высыпятся
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 15:13

Как всё просто оказывается. :mrgreen:
Ну тогда уже всем поднять зарплату, снизить налоги и тарифы. И чего раньше до этого никто не додумался.
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 15:51

  Вадим Жураковский написав:Как всё просто оказывается. :mrgreen:
Ну тогда уже всем поднять зарплату, снизить налоги и тарифы. И чего раньше до этого никто не додумался.


Потому что у нас олигархическое государство, а для олигархов в принципе не вариант поднимать зарплаты. Вот девальвировать нац.валюту -- это им выгодно.

А в идеале, чтоб работники на них за еду пахали. Тогда они радостно рассуждают о конкурентных преимуществах украинских товаров на мировых рынках...
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 15:58

ну так вы же выбирали
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 16:47

  Вадим Жураковский написав:Просто он оценил результаты прошедших выборов и сделал выводы.

И повысил планку обещаний в 2 раза? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 16:50

сказал бы уже, что я обещаю всё как Зе, только на 10% больше :mrgreen:
Вадим Жураковский
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  #<12
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