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У Росії збанкрутували 3 тисячі компаній
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 19 чер, 2019 17:39
Пропонуємо до обговорення:
Кількість російських компаній, які визнали себе неплатоспроможними, знову почала зростати в першому кварталі, а за окремими галузями наблизилася до максимумів, показаним на піку кризи в 2015 році.
Дивися повний текст У Росії збанкрутували 3 тисячі компаній
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R2
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Додано: Сер 19 чер, 2019 17:39
Срочно засекретить данные! И придумать какие-нибудь новые, приятные. Зря, что ли главу Росстата меняли.
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Sommer
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Додано: Сер 19 чер, 2019 17:44
Где статистика по нам?
И почему не приводится статистика по другим странам, например Молдова и Беларусь?
В чем ценность этой информации?
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BankirS
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