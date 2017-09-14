У Росії збанкрутували 3 тисячі компаній
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Додано: Сер 19 чер, 2019 17:39
Пропонуємо до обговорення:
Кількість російських компаній, які визнали себе неплатоспроможними, знову почала зростати в першому кварталі, а за окремими галузями наблизилася до максимумів, показаним на піку кризи в 2015 році.
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У Росії збанкрутували 3 тисячі компаній
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R2
Робот новин
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Додано: Сер 19 чер, 2019 17:39
Срочно засекретить данные! И придумать какие-нибудь новые, приятные. Зря, что ли главу Росстата меняли.
Sommer
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Додано: Сер 19 чер, 2019 17:44
Где статистика по нам?
И почему не приводится статистика по другим странам, например Молдова и Беларусь? В чем ценность этой информации?
BankirS
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Додано: Сер 19 чер, 2019 20:13
BankirS написав:
Где статистика по нам?
И почему не приводится статистика по другим странам, например Молдова и Беларусь?
В чем ценность этой информации?
Ценность в том, что она учит людей
пользоваться поиском
.
myshapiton
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Додано: Сер 19 чер, 2019 23:01
По моему, лучше оперировать состоянием дел у нас:
За последние пять лет вырезано на металлолом(под видом экспроприации экспроприаторов), вырезано и вывезено, не меньше трёх тысяч базовых предприятий-заводов.
А население отправлено "пить кофий в Венской опере" - за чем рабам знания, опыт, умение, деньги, ... - Украина зачем? Если не хотят бороться с чёрным криминалом у Власти?
Сами себя уничтожат.
https://strana.ua/news/207234-v-oon-sch ... entov.html
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Додано: Чет 20 чер, 2019 07:33
Kudrjavuy уже в стиле волгарей из Ольгино начал писать. Тема про россию так нет - нужно гадость про Украину написать.
Подолянин
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