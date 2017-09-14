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У Росії збанкрутували
3 тисячі компаній

У Росії збанкрутували 3 тисячі компаній
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 17:39

У Росії збанкрутували 3 тисячі компаній

Пропонуємо до обговорення:
Кількість російських компаній, які визнали себе неплатоспроможними, знову почала зростати в першому кварталі, а за окремими галузями наблизилася до максимумів, показаним на піку кризи в 2015 році.

Дивися повний текст У Росії збанкрутували 3 тисячі компаній.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 17:39

Срочно засекретить данные! И придумать какие-нибудь новые, приятные. Зря, что ли главу Росстата меняли.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 17:44

Где статистика по нам?
И почему не приводится статистика по другим странам, например Молдова и Беларусь?
В чем ценность этой информации?
BankirS
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 20:13

  BankirS написав:Где статистика по нам?
И почему не приводится статистика по другим странам, например Молдова и Беларусь?
В чем ценность этой информации?

Ценность в том, что она учит людей пользоваться поиском.
myshapiton
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 09:22

Статистика юридических лиц
Ведущий деятельность - Коммерческие: 3 422 486
http://www.vestnik-gosreg.ru/info_ul/
Это ж сколько обанкротилось? Страшно сказать 0,09 (НОЛЬ ЦЕЛЫХ НОЛЬ ДЕВЯТЬ СОТЫХ!!!) процента
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 10:42

а сколько из них фирм прокладок-однодневок?
jr_diava88
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 10:47

  jr_diava88 написав:а сколько из них фирм прокладок-однодневок?

Cложно сказать. Но значительно меньше, чем даже год назад - все счет-фактуры сквозные, и компания, не платящая НДС, теперь может работать максимум 2 квартала. А вот фирмы, пользующиеся такими услугами очень рискуют - уголовная ответственность за неуплату налогов начинается, кажется от 10 млн.
Кроме того, что НДС придется заплатить со всей суммы продаж.
Волгарь
 
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