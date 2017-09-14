У Росії збанкрутували 3 тисячі компаній

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Статистика юридических лиц Ведущий деятельность - Коммерческие: 3 422 486 http://www.vestnik-gosreg.ru/info_ul/ Это ж сколько обанкротилось? Страшно сказать 0,09 (НОЛЬ ЦЕЛЫХ НОЛЬ ДЕВЯТЬ СОТЫХ!!!) процента
jr_diava88 написав:а сколько из них фирм прокладок-однодневок?
Cложно сказать. Но значительно меньше, чем даже год назад - все счет-фактуры сквозные, и компания, не платящая НДС, теперь может работать максимум 2 квартала. А вот фирмы, пользующиеся такими услугами очень рискуют - уголовная ответственность за неуплату налогов начинается, кажется от 10 млн. Кроме того, что НДС придется заплатить со всей суммы продаж.