У Росії збанкрутували 3 тисячі компаній

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Статистика юридических лиц Ведущий деятельность - Коммерческие: 3 422 486 http://www.vestnik-gosreg.ru/info_ul/ Это ж сколько обанкротилось? Страшно сказать 0,09 (НОЛЬ ЦЕЛЫХ НОЛЬ ДЕВЯТЬ СОТЫХ!!!) процента
jr_diava88 написав:а сколько из них фирм прокладок-однодневок?
Cложно сказать. Но значительно меньше, чем даже год назад - все счет-фактуры сквозные, и компания, не платящая НДС, теперь может работать максимум 2 квартала. А вот фирмы, пользующиеся такими услугами очень рискуют - уголовная ответственность за неуплату налогов начинается, кажется от 10 млн. Кроме того, что НДС придется заплатить со всей суммы продаж.
Волгарь написав:Статистика юридических лиц Ведущий деятельность - Коммерческие: 3 422 486 http://www.vestnik-gosreg.ru/info_ul/ Это ж сколько обанкротилось? Страшно сказать 0,09 (НОЛЬ ЦЕЛЫХ НОЛЬ ДЕВЯТЬ СОТЫХ!!!) процента
Я понимаю методички и всё такое. Но давайте немного погуглим инфу с вашего же сайта. Январь 2012 - 3 838 958 Январь 2013 - 3 858 006 Январь 2014 - 3 938 091 Январь 2015 - 4 007 168 Январь 2016 - 4 132 091 Январь 2017 - 3 859 326 Январь 2018 - 3 698 174 Январь 2019 - 3 422 486
Падение за 2018 год 7,5%. Уже не так весело? А если глянуть 2016 к 2019 году? 17,2% падение за три года. Причем в данный момент юрлиц меньше чем в богатом 2012 году на 400тыс.
Итого падение максимально 2016 к 2014 году 13,4%. При этом замечу что Украина потеряла территории, людей и ведет войну. А если такими темпами восстановление пойдет, то мы вернемся на уровень 2014 года уже зимой 2019. При этом у нас нет нефти и газа. И на такие замечательные поступления от экспорта мы совсем не можем рассчитывать.