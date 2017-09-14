У Росії збанкрутували 3 тисячі компаній

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Волгарь написав:Статистика юридических лиц Ведущий деятельность - Коммерческие: 3 422 486 http://www.vestnik-gosreg.ru/info_ul/ Это ж сколько обанкротилось? Страшно сказать 0,09 (НОЛЬ ЦЕЛЫХ НОЛЬ ДЕВЯТЬ СОТЫХ!!!) процента
Я понимаю методички и всё такое. Но давайте немного погуглим инфу с вашего же сайта. Январь 2012 - 3 838 958 Январь 2013 - 3 858 006 Январь 2014 - 3 938 091 Январь 2015 - 4 007 168 Январь 2016 - 4 132 091 Январь 2017 - 3 859 326 Январь 2018 - 3 698 174 Январь 2019 - 3 422 486
Падение за 2018 год 7,5%. Уже не так весело? А если глянуть 2016 к 2019 году? 17,2% падение за три года. Причем в данный момент юрлиц меньше чем в богатом 2012 году на 400тыс.
"Садись! Двойка!" (с)
И Слава Богу! Это просто лишний раз доказывает на конкретном примере, что фирм-однодневок становится меньше - налоговая их принудительно закрывает. Кроме того, большую роль сыграло и сокращение киосковой торговли, жившей в основном за счет круглосуточной торговли алкоголем - их почти не осталось, соответственно резко уменьшилось количество зарегистрированных хозяйчиков (в основном приезжих в РФ из СНГ). Теперь даже пиво в гипермаркете после 9-ти вечера не купишь, не то, что в киоске у дома.
То есть вы признаете что падение на 17% есть за 3 года. Хотя и пытаетесь перевести стрелки на фирмы - однодневки. При этом падение есть в "самой великой" стране. А какие то жалкие "бандеровцы" уже оправились от вашей великой любви.