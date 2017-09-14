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У Росії збанкрутували
3 тисячі компаній

У Росії збанкрутували 3 тисячі компаній
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 14:00

  ivsmvs84 написав:
  Волгарь написав:Статистика юридических лиц
Ведущий деятельность - Коммерческие: 3 422 486
http://www.vestnik-gosreg.ru/info_ul/
Это ж сколько обанкротилось? Страшно сказать 0,09 (НОЛЬ ЦЕЛЫХ НОЛЬ ДЕВЯТЬ СОТЫХ!!!) процента


Я понимаю методички и всё такое. Но давайте немного погуглим инфу с вашего же сайта.
Январь 2012 - 3 838 958
Январь 2013 - 3 858 006
Январь 2014 - 3 938 091
Январь 2015 - 4 007 168
Январь 2016 - 4 132 091
Январь 2017 - 3 859 326
Январь 2018 - 3 698 174
Январь 2019 - 3 422 486

Падение за 2018 год 7,5%. Уже не так весело?
А если глянуть 2016 к 2019 году? 17,2% падение за три года. Причем в данный момент юрлиц меньше чем в богатом 2012 году на 400тыс.

"Садись! Двойка!" (с)

И Слава Богу! Это просто лишний раз доказывает на конкретном примере, что фирм-однодневок становится меньше - налоговая их принудительно закрывает. Кроме того, большую роль сыграло и сокращение киосковой торговли, жившей в основном за счет круглосуточной торговли алкоголем - их почти не осталось, соответственно резко уменьшилось количество зарегистрированных хозяйчиков (в основном приезжих в РФ из СНГ). Теперь даже пиво в гипермаркете после 9-ти вечера не купишь, не то, что в киоске у дома.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 15:28

Волгарь

То есть вы признаете что падение на 17% есть за 3 года. Хотя и пытаетесь перевести стрелки на фирмы - однодневки. При этом падение есть в "самой великой" стране. А какие то жалкие "бандеровцы" уже оправились от вашей великой любви.

Слабовата методичка
ivsmvs84
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