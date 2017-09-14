У Росії збанкрутували 3 тисячі компаній

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Волгарь написав:Статистика юридических лиц Ведущий деятельность - Коммерческие: 3 422 486 http://www.vestnik-gosreg.ru/info_ul/ Это ж сколько обанкротилось? Страшно сказать 0,09 (НОЛЬ ЦЕЛЫХ НОЛЬ ДЕВЯТЬ СОТЫХ!!!) процента
Я понимаю методички и всё такое. Но давайте немного погуглим инфу с вашего же сайта. Январь 2012 - 3 838 958 Январь 2013 - 3 858 006 Январь 2014 - 3 938 091 Январь 2015 - 4 007 168 Январь 2016 - 4 132 091 Январь 2017 - 3 859 326 Январь 2018 - 3 698 174 Январь 2019 - 3 422 486
Падение за 2018 год 7,5%. Уже не так весело? А если глянуть 2016 к 2019 году? 17,2% падение за три года. Причем в данный момент юрлиц меньше чем в богатом 2012 году на 400тыс.
"Садись! Двойка!" (с)
И Слава Богу! Это просто лишний раз доказывает на конкретном примере, что фирм-однодневок становится меньше - налоговая их принудительно закрывает. Кроме того, большую роль сыграло и сокращение киосковой торговли, жившей в основном за счет круглосуточной торговли алкоголем - их почти не осталось, соответственно резко уменьшилось количество зарегистрированных хозяйчиков (в основном приезжих в РФ из СНГ). Теперь даже пиво в гипермаркете после 9-ти вечера не купишь, не то, что в киоске у дома.
То есть вы признаете что падение на 17% есть за 3 года. Хотя и пытаетесь перевести стрелки на фирмы - однодневки. При этом падение есть в "самой великой" стране. А какие то жалкие "бандеровцы" уже оправились от вашей великой любви.
То есть вы признаете что падение на 17% есть за 3 года. Хотя и пытаетесь перевести стрелки на фирмы - однодневки. При этом падение есть в "самой великой" стране. А какие то жалкие "бандеровцы" уже оправились от вашей великой любви.
Слабовата методичка
Признаю, и, зная хозяйственную практику РФ на протяжении последних 24,5 лет (столько занимаюсь реальным бизнесом) изнутри, ВИЖУ В ЭТОМ ТОЛЬКО ПЛЮСЫ. Не знаю как бандеровцы, но если Вы имеете ввиду Украину, то до достижения хотя бы уровня 2013-го ей предстоит еще долгий путь - номинальный ВВП 2018-го (130 млрд. долларов) составляет всего 70% от уровня 5-ти летней давности (185 млрд.). Физический объем промпроизводства - 85% от уровня 2010-го и около 70-ти от уровня...2006-го. Общий внешний долг (115 млрд. долларов) - 90% от уровня ВВП (словно деньги прошли через страну транзитом, оставив только долги и необходимость их обслуживания). По данным Минфина 460 млрд. гривен (12% ВВП 19-го) уйдет в этом году на выплату процентов и тела госдолга. Наконец, естественная убыль населения вплотную приблизилась к уровню 1% от наличного населения страны. Но самое интересное, боюсь обо всех этих цифрах, взятых из отчетов Госкомстата, Вы, видимо, ДАЖЕ НЕ ПОДОЗРЕВАЕТЕ. Так что насчет методички...
То есть вы признаете что падение на 17% есть за 3 года. Хотя и пытаетесь перевести стрелки на фирмы - однодневки. При этом падение есть в "самой великой" стране. А какие то жалкие "бандеровцы" уже оправились от вашей великой любви.
Слабовата методичка
Признаю, и, зная хозяйственную практику РФ на протяжении последних 24,5 лет (столько занимаюсь реальным бизнесом) изнутри
Озвучь еще раз свою зарплату, за 24 то года "реального бизнеса".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.