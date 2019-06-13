Міністерство інфраструктури України спільно з Державною авіаційною службою будуть вживати більш жорстких заходів.
Дивися повний текст В Україні посилять заходи покарання для авіакомпаній, які затримують рейси.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 19 чер, 2019 18:13
В Україні посилять заходи покарання для авіакомпаній,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні посилять заходи покарання для авіакомпаній, які затримують рейси.
Додано: Сер 19 чер, 2019 18:13
Интересно, а если самолёт на 6 часов раньше улетит (был у меня такой случай), то пассажир ещё доплатить должен будет?
|