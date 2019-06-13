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В Україні посилять заходи
покарання для авіакомпаній,...

В Україні посилять заходи покарання для авіакомпаній,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 18:13

В Україні посилять заходи покарання для авіакомпаній,...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство інфраструктури України спільно з Державною авіаційною службою будуть вживати більш жорстких заходів.

Дивися повний текст В Україні посилять заходи покарання для авіакомпаній, які затримують рейси.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 18:13

Интересно, а если самолёт на 6 часов раньше улетит (был у меня такой случай), то пассажир ещё доплатить должен будет?
moveton
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