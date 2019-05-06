Мета - подальше спрощення ведення бізнесу в Україні.
Дивися повний текст Лібералізація від НБУ: скасовано обов’язковий продаж валютних надходжень бізнесом (інфографіка).
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Додано: Сер 19 чер, 2019 18:42
Лібералізація від НБУ: скасовано обов’язковий продаж...
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Дивися повний текст Лібералізація від НБУ: скасовано обов’язковий продаж валютних надходжень бізнесом (інфографіка).
Додано: Сер 19 чер, 2019 18:43
Круть немеряная. Осталось дождаться банка, который разрешит предпринимателю его кровные доллары переводить на счёт физлица.
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