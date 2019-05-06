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Лібералізація від НБУ: скасовано
обов’язковий продаж...

Лібералізація від НБУ: скасовано обов’язковий продаж...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 18:42

Лібералізація від НБУ: скасовано обов’язковий продаж...

Пропонуємо до обговорення:
Мета - подальше спрощення ведення бізнесу в Україні.

Дивися повний текст Лібералізація від НБУ: скасовано обов’язковий продаж валютних надходжень бізнесом (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 18:43

Круть немеряная. Осталось дождаться банка, который разрешит предпринимателю его кровные доллары переводить на счёт физлица.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 09:21

  moveton написав:Круть немеряная. Осталось дождаться банка, который разрешит предпринимателю его кровные доллары переводить на счёт физлица.

пока есть только возможность снять через кассу доллары для командировки. но тут есть какой-то процент за снятие из кассы по-моему где-то 1.5% и зависит от банка. Знаю точно что в отп такое можно сделать, сам делал несколько раз. Но в привате это почти невозможно сделать. Они тебя заставят открыть долларовую карту с которой не получится снять деньги нигде, с нее можно только тратить через электронные платежи, но ни один банкомат мира не даст через нее доллары
jenyakirmiza
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