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З'явилися перші подробиці про iPhone 2020
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 19 чер, 2019 18:47
Пропонуємо до обговорення:
У Мережі з'явилися перші подробиці про iPhone 2020 року. Очікується, що, крім підтримки 5G, майбутня лінійка отримає датчик 3D-глибини, вбудований в задню камеру.
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Вів 04 чер, 2019 09:20
lbuda