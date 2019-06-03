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З'явилися перші подробиці
про iPhone 2020

З'явилися перші подробиці про iPhone 2020
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 18:47

З'явилися перші подробиці про iPhone 2020

Пропонуємо до обговорення:
У Мережі з'явилися перші подробиці про iPhone 2020 року. Очікується, що, крім підтримки 5G, майбутня лінійка отримає датчик 3D-глибини, вбудований в задню камеру.

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R2
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