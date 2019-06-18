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Італійський лоукостер відкриває
новий рейс з України до Риму

Італійський лоукостер відкриває новий рейс з України до Риму
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 20:31

Італійський лоукостер відкриває новий рейс з України до Риму

Пропонуємо до обговорення:
Авіакомпанія Ernest Airlines (Італія), що раніше закрила два рейси зі Львова, вирішила відкрити рейси з Одеси до Риму (аеропорт "Фьюмічіно", Італія) з 18 квітня.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 20:31

та делов то.. одним больше одним меньше
https://www.youtube.com/watch?v=7GDYnZBY_M8&t
gaf15
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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